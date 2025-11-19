國台辦：面對懲獨利劍民進黨當局企圖轉嫁矛盾

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月19日電（記者 海涵）賴清德日前喊話韓國瑜聲援被大陸公安機關立案偵查的“台獨”頑固分子沈伯洋，韓國瑜批賴清德“自己生病讓別人吃藥”。國台辦發言人朱鳳蓮11月19日在例行新聞發布會上表示，面對懲“獨”利劍出鞘，民進黨當局和“台獨”頑固分子張皇失措，企圖轉嫁矛盾、轉移焦點。民進黨當局謀“獨”挑釁，是造成兩岸關係緊張動蕩的禍根亂源，“台獨”頑固分子是民進黨當局豢養的謀“獨”急先鋒。



有記者提問：賴清德日前喊話韓國瑜聲援被大陸公安機關立案偵查的“台獨”頑固分子沈伯洋，韓國瑜批賴清德“自己生病讓別人吃藥”，稱賴若真想幫沈伯洋，應廢除民進黨“台獨”黨綱、並收回“大陸為境外敵對勢力”的說法。對此有何評論？



朱鳳蓮表示，“台獨”頑固分子為非作歹，罪有應得，必遭嚴懲。面對懲“獨”利劍出鞘，民進黨當局和“台獨”頑固分子張皇失措，企圖轉嫁矛盾、轉移焦點。民進黨當局謀“獨”挑釁，是造成兩岸關係緊張動蕩的禍根亂源，“台獨”頑固分子是民進黨當局豢養的謀“獨”急先鋒。衹有堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂，堅決懲治“台獨”頑固分子，台海和平穩定才能得到切實維護，台灣同胞利益福祉才能得到切實保障。



