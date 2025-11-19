國台辦介紹近期兩岸經貿文化交流活動

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會并回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月19日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮11月19日在例行新聞發布會上介紹了近期兩岸經貿、文化交流活動情況。



在經貿交流方面，11月10日至14日，第21屆桂台經貿文化合作論壇在廣西自治區南寧市舉辦。論壇以“共享AI時代新機遇，推進桂台合作新發展”為主題，深化桂台人工智能產業賦能與行業場景應用融合發展。



11月17日至20日，“謀發展·促融合——知名台企龍岩行”活動在福建龍岩舉行，近80家台資企業匯聚龍岩，聚焦機械製造、電子信息、農產品加工等多個領域進行產業對接，分享經貿合作新機遇。



在文化交流方面，11月4日，2025年“遷台記憶”台胞祖地行活動在福建漳州舉行，兩岸鄉親100餘人齊聚一堂，以尋根為紐帶、以記憶為橋梁，共敘血脈親情，共溯民族根脈。《“遷台記憶”背後的故事》一書在活動中首發。



11月18日至27日，海外台胞江蘇行活動在江蘇舉辦，數十名旅美台胞赴南京等地進行經貿考察和文化交流，拜謁中山陵、參觀孫中山紀念館，向侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館捐贈美籍華人尹集鈞所著《南京大屠殺》一書，以推動海內外同胞共同銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。



