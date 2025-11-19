美要台投資5500億美元？國台辦答中評

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月19日電（記者 海涵）有美國媒體報導稱，台美關稅談判美國要求台灣在美投資3500億至5500億美元。國台辦發言人朱鳳蓮11月19日在例行新聞發布會上回答中評社記者提問時表示，美國持續利用關稅等手段脅迫掏空台灣產業，民進黨當局在美國的壓榨面前，一路滑跪、竭力輸誠。民進黨當局以民眾福祉和島內經濟前景為代價對美獻媚輸誠，最終難逃台灣被美國吃乾榨盡的結局。



香港中評社記者提問道，有美國媒體報導，台美關稅談判美國要求台灣在美投資3500億至5500億美元。民進黨當局稱，正以“台灣模式”與美洽談供應鏈合作。島內有輿論指出，此舉將嚴重衝擊與排擠台灣的投資量能，導致高科技產業空洞化，“應拒絕美國的需索”。對此有何評論？



朱鳳蓮表示，美國持續利用關稅等手段脅迫掏空台灣產業，民進黨當局在美國的壓榨面前，一路滑跪、竭力輸誠，這是近期台灣民眾非常痛心的事，我們高度關切。3500億至5500億美元約占台灣2024年生產總值（注：7969.04億美元）的44%至69%，約占台灣今年10月外匯儲備（注：6002億美元）的58%至92%。如報導屬實，只能說明民進黨當局為了搞“倚外謀獨”，把台灣民眾的血汗錢拱手奉上，完全不在意台灣民眾與企業的利益。所謂“台灣模式”純屬是“跪美模式”，是賣台的遮羞布，勢必導致島內的資金、技術、人才不斷向美國轉移，將嚴重危害台灣產業發展。所謂“台美供應鏈合作”更是美國對台灣優勢產業的公然掠奪和霸占，從“五五分”到“連鍋端”，台灣核心產業優勢盡失，島內就業、投資和發展動能將遭到毀滅性打擊。



朱鳳蓮強調，越來越多的事實讓台灣民眾認識到，美國奉行的永遠是“美國利益優先”。民進黨當局以民眾福祉和島內經濟前景為代價對美獻媚輸誠，最終難逃台灣被美國吃乾榨盡的結局。正告民進黨當局，為一黨一己之私而損害台灣產業發展的根基和民眾利益福祉，此等惡劣行徑必遭唾棄。

