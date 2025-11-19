國台辦：中華文化是兩岸同胞心靈根脈和歸屬

國台辦發言人朱鳳蓮主持例行新聞發布會並回答記者提問（中評社 海涵攝） 中評社北京11月19日電（記者 海涵）國台辦發言人朱鳳蓮11月19日在例行新聞發布會上表示，兩岸同胞同根同源、同文同種，都講中國話、寫中國字、食中國味、過中國節，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。她說，我們將深入學習領會貫徹落實中共二十屆四中全會精神，全面貫徹落實習近平文化思想和新時代黨解決台灣問題的總體方略，深化兩岸交流合作，推動兩岸共同傳承弘揚中華文化，拉緊兩岸情感紐帶和利益聯結，增強兩岸同胞對中華文化和中華民族的認同，鑄牢兩岸命運共同體意識，厚植祖國和平統一的基礎。



有記者提問：第十一屆中華文化論壇日前在北京舉行。與會兩岸人士表示，中共二十屆四中全會對“大力繁榮文化事業”“加快發展文化產業”作出重要部署，兩岸中國人在共同弘揚繁榮中華優秀傳統文化中大有可為；中華文化是聯結兩岸民心的重要精神紐帶，兩岸和平融合發展符合兩岸同胞最大利益。對此有何評論？



朱鳳蓮表示，兩岸同胞同根同源、同文同種，都講中國話、寫中國字、食中國味、過中國節，中華文化是兩岸同胞心靈的根脈和歸屬。中共二十屆四中全會對“大力繁榮文化事業”“加快發展文化產業”作出重要部署，同時指出“深化兩岸交流合作，共同傳承弘揚中華文化”，為推動兩岸文化交流合作擘畫了光明前景、注入了強勁動能。



朱鳳蓮強調，國家之魂，文以化之，文以鑄之。我們將深入學習領會貫徹落實中共二十屆四中全會精神，全面貫徹落實習近平文化思想和新時代黨解決台灣問題的總體方略，深化兩岸交流合作，推動兩岸共同傳承弘揚中華文化，拉緊兩岸情感紐帶和利益聯結，增強兩岸同胞對中華文化和中華民族的認同，鑄牢兩岸命運共同體意識，厚植祖國和平統一的基礎。

