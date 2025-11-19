丁薛祥出席第二屆中歐班列國際合作論壇

中評社北京11月19日電／據人民日報報導，第二屆中歐班列國際合作論壇11月18日在陝西西安開幕。中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥出席並致辭。



丁薛祥表示，中國高度重視中歐班列發展。習近平主席強調，推動中歐班列朝著更高質量、更好效益、更加安全方向發展。中歐班列作為高質量共建“一帶一路”的旗艦項目，順應時代潮流，實現跨越發展，已經成為具有強大輻射力、帶動力和影響力的國際物流品牌，成為絲綢之路經濟帶上馳而不息的“鋼鐵駝隊”。



丁薛祥指出，中共二十屆四中全會擘畫了未來5年中國發展藍圖，對提升中歐班列發展水平作出重要部署。中國願同各方秉承絲路精神，積極溝通合作，推動中歐班列發展不斷邁上新台階，更好促進亞歐大陸經貿往來和交流互鑒。他提出4點建議：一是加強開放互聯，深化基礎設施和規則標準協調銜接，有效統籌鐵路、公路、海運等運輸方式，鞏固提升多元通道優勢。二是加強合作創新，積極推廣高新技術應用，加快推進中歐班列數字化、智能化建設，培育可持續發展新動能。三是加強風險管控，強化交通發展戰略對接，建立健全執法交流協作機制，推進信息聯通共享，築牢安全發展基礎。四是加強融合發展，支持沿線企業深度對接、廣泛合作，維護國際產業鏈供應鏈穩定，實現物流暢通、貿易發展、產業升級良性循環，促進沿線地區經濟繁榮。



保加利亞國民議會副議長加內夫出席開幕式並致辭。



開幕式後，丁薛祥同加內夫舉行會見，就中保關係和務實合作交換意見。



論壇期間，丁薛祥參觀了中歐班列開行實踐回顧展。



本屆中歐班列國際合作論壇主題為“聯通亞歐，共享未來”。國內外專家學者、企業家、政府官員和國際組織代表等約450人參加開幕式。