中方呼籲提升西非和薩赫勒地區反恐能力

中評社北京11月19日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表耿爽18日在安理會關於西非和薩赫勒地區反恐問題公開會上發言，呼籲提升地區國家的自主反恐能力。



耿爽表示，當前，西非和薩赫勒地區恐怖極端勢力和跨國犯罪集團加強勾連，活動猖獗，安全形勢更趨嚴峻。國際社會要與地區國家加強對話合作，為鞏固地區和平提供更大支持，提升地區國家的自主反恐能力。面對日趨複雜嚴峻的反恐形勢，西非各國衹有建立起專業高效、裝備精良的安全部隊，才能切實打擊恐怖勢力，真正扭轉局面。國際社會要為地區國家提供有針對性的幫助，彌補其在資金、情報、裝備、後勤等方面的短板。



耿爽強調，地區國家必須協調合作應對恐怖主義威脅。國際社會應支持地區機制密切協作，在聯合軍事行動、邊境巡邏管控、戰略物資護送等方面加強協調，不斷織密合作網絡，增強行動合力。西非和薩赫勒地區一些國家經濟基礎較弱、民生保障欠缺，這給恐怖組織宣傳極端思想、招募成員創造了空間。要想實現地區長治久安，必須著力化解經濟社會發展難題，破除恐怖主義滋生根源。國際社會既要注重人道主義援助等短期投入，也要聚焦脫貧、就業、基礎設施建設等方面的長期投入，幫助地區國家提升可持續發展能力。



耿爽說，中方始終堅定支持非洲和平與安全事業，堅決反對一切形式的恐怖主義。中方將以全球安全倡議和全球治理倡議為指引，同國際社會共同努力，推動加強西非和薩赫勒地區反恐合作，為維護這一地區和整個非洲的和平與安全作出更大貢獻。