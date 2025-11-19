中方促安理會改革維護政府間談判主渠道地位

中評社北京11月19日電／據新華社報導，中國常駐聯合國代表傅聰18日在第80屆聯合國大會全體會議審議安理會改革問題時發言說，在安理會改革問題上，政府間談判始終是唯一獲得全體會員國授權的談判平台，多年來為推動會員國擴大共識、縮小分歧發揮了不可替代的作用。少數國家為追求自身政治需要，公然挑戰政府間談判權威，拋棄會員國共識，威脅“另起爐灶”，實際上是強迫各方選邊站隊，剝奪會員國繼續深入討論的權利，中方堅決反對。



傅聰表示，當前，世界進入新的動蕩變革期，地緣衝突易發多發，國際社會迫切期待安理會肩負起維護國際和平與安全的首要責任。中方支持安理會與時俱進，通過必要、合理改革，提高權威和效率，更好應對危機挑戰。



傅聰強調，安理會改革事關全球治理根基，必須著眼長遠，順應世界多極化、全球南方群體性崛起的歷史潮流。安理會成員結構不合理、發達國家代表性過剩、單一陣營長期主導，是安理會受到詬病的主要原因。因此必須把切實提升發展中國家的代表性和發言權作為唯一正確方向，讓更多中小國家有機會參與決策，特別要糾正非洲遭遇的歷史不公，對非洲訴求作出優先、特殊安排。



傅聰表示，安理會改革是系統性工程，五大類問題是支柱，缺一不可。在各方達成明確共識之前，倉促形成“單一改革方案”，強推啟動具體案文談判，甚至要求人為設立時間表、搞“分步走”和“零散處理”，只會讓改革進程脫軌，甚至誤入歧途。



傅聰指出，安理會不僅要適應當前國際形勢，更要符合未來世界格局的演進方向。近年來，越來越多國家秉持戰略視野看待安理會改革問題，支持設立地區、輪任席位，反對搞“一選定終身”，認為這能切實提升全球南方參與安理會工作的機會。相較於擴大“兩類”席位方案，這一理念更公平、民主，體現了會員國最新思考成果，值得進一步探討和細化。中方願在本屆政府間談判中與各方共同努力，推動安理會改革朝著符合會員國共同利益和聯合國長遠發展的方向前進，為推動構建更加公正合理的全球治理體系作出積極貢獻。