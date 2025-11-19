內地科企落戶　壯大香港創科生態圈

強腦科技研製的仿生手，向觀眾展示拿取雞蛋。（圖片來源：大公報） 中評社北京11月19日電／大公報發表創業投資者聯盟召集人梁穎宇文章稱，早前在一個場合，筆者遇到內地腦機接口領域新星“強腦科技”的管理人，深入交流後，對這家與DeepSeek、宇樹科技等並稱“杭州六小龍”的內地重點科技企業，特別是其非侵入式腦機接口技術印象很深刻。更高興的是，看到強腦科技成為六小龍中首家在香港設立戰略據點，以實現“出海”目標的先鋒，標誌著香港創科生態正邁向一個新台階。



比起專注於通用人工智能大模型的DeepSeek，以及主攻具身智能人形機器人的宇樹科技，強腦科技在六小龍中相對低調，在國際和普羅層面的知名度也較低，但能夠躋身六小龍，實力自然不容小覷。



強腦科技於2015年成立，主攻非侵入式腦機接口技術，是首支入選哈佛大學創新實驗室（Harvard Innovation Lab）的中國團隊，十年內更發展成內地首家腦機接口領域獨角獸企業。



腦機接口分侵入式和非侵入式兩條技術路線，以馬斯克旗下Neuralink為代表的侵入式技術，通過直接在大腦植入芯片采集腦電信號，優點是能實現更高的信號精度，但由於涉及開顱手術，目前應用主要集中在特定臨床領域。強腦科技則致力研發非侵入式腦機接口技術，通過“超級感測器”在皮膚表面采集腦電信號，毋須創傷性手術，因擁有更高的安全性和普惠潛力，成為市場關注的焦點。



強腦科技在腦機接口核心演算法、新型電極材料等領域均處於國際領先地位，並已成功研製全球首款量產直覺控制智能仿生手。這一款智能義肢不需要開顱，已可在大腦和外置“超級感測器”之間建立信號傳送通路，實現兩者資訊交換的方式。用戶戴上產品後，可以獨立地讓每根手指活動，完成工作生活中大部分任務，是惠民科研的最佳實踐。



用意念去控制仿生義肢，簡單說就是通過其研發的“超級感測器”，讀取人體的神經電信號和肌肉電信號、解析再轉化為機械信號傳輸給義肢以完成相應動作。不過，人的腦電信號強度極其微弱，檢測難度極高。強腦科技的突破，一方面是在信號采集材料上創新，研發出的感測器材料能夠更靈敏、穩定地捕捉原始信號；另一方面，則是依靠近年不斷升級的AI演算法，從大量雜訊中分離出有效信號，並將其轉化為控制指令。

