國產AI開源模型領先　電商巨頭估值再提升

中評社北京11月19日電／據大公報報導，市場對美股AI板塊是否存在泡沫的擔憂，近期有加劇的跡象，納指這周已是連續第三周下跌，股王英偉達股價從高位回落15%。更要命的，是中國電商老大推出新的開源大模型通義千問，其使用用戶已跑贏美國同行，用戶包括美國公司。上個周末，外媒傳出美國國會擬動用政治力量對這家中國公司下手，可見通義千問的AI應用功能有多強大。科技股短期止跌的希望，要看英偉達和這家中國電商分別於本周三、下周一公布的季報結果，他們的未來敘事可能對美股、中資股走勢更具啟示。



據瞭解，目前通義千問Qwen模型是全球AI應用開發者中最受歡迎的開源大模型，使用用戶超過100萬名，使用企業超過45000家。



自2023年開源通義千問大模型以來，千問Qwen App全球下載量超過6億次，衍生模型超過18萬個，均超過美國Meta Llama系列，位居全球第一開源模型。



據悉，內地電商巨頭已升級千問模型，擬把地圖、外賣、訂票、辦公、學習、購物、健康等各類生活場景接入千問APP，千問統一Agent入口，再加上區塊鏈布局，AI應用的基本生態便建起來了。



昨日亞太股市全面重挫，除了美國減息預期降溫帶來的影響，還多了一項黑天鵝因素。市場猜測日本新首相高市早苗可能會推出大規模財政刺激計劃，受此傳聞刺激，日本10年期國債收益率攀升至1.75%以上，接近2008年以來的最高水平。這無疑對全球流動性可能造成了巨大衝擊，而日韓股市跌幅最大，恐與受影響較大有關。

