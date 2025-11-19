【
國際油價18日上漲
http://www.CRNTT.com
2025-11-19 14:19:13
中評社北京11月19日電／據新華社報導，國際油價18日上漲。
截至當天收盤，紐約商品交易所12月交貨的輕質原油期貨價格上漲83美分，收於每桶60.74美元，漲幅為1.39%；1月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲69美分，收於每桶64.89美元，漲幅為1.07%。
