金融活水助力暢通鄉村物流

中評社北京11月19日電／據經濟日報報導，物流在暢通國內大循環、發展現代化產業體系中發揮著重要基礎支撐作用。為加強金融對物流體系發展的支持，中國人民銀行等6部門聯合印發的《關於金融支持提振和擴大消費的指導意見》提出，鼓勵金融機構加大對交通、物流、倉儲、供應鏈等商貿流通項目信貸支持力度，支持骨幹市場設施、冷鏈物流基地、鄉鎮商貿中心、商場超市、集貿市場等改造升級，加快推進數字化商品流通建設，降低綜合物流成本和終端消費成本。探索開發針對農村電商的專屬貸款產品，打通農村電商資金鏈條。金融如何暢通物流、激活鄉村經濟？經濟日報記者採訪了相關金融機構與業內專家。



資金支持夯實基礎



基礎設施建設是物流發展的基礎硬件，同時也是發展痛點所在。鄉村物流的“最初一公裡”和“最後一公裡”是老大難問題，金融資源能有效彌補鄉村物流基礎設施建設中的資金缺口。今年上半年，國家開發銀行發放物流領域基礎設施貸款120億元，同比增長67%。招聯首席研究員董希淼表示，冷鏈、倉儲、分揀中心等基礎設施建設資金投入大、回報周期長，單純依靠市場力量和企業自有資金風險大、穩定性不足，企業持續發展動力受限。



物流是連接生產與消費的關鍵紐帶，金融為鄉村物流輸血供氧將助力實現農業現代化、鄉村全面振興和城鄉融合發展。中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬表示，其意義不僅在於降低物流成本、提升流通效率，更在於暢通農產品上行與工業品下行通道、激活農村經濟內生動力，促進城鄉要素雙向流動與共同富裕。在杭州市淳安地區，中國農業銀行對當地基礎設施建設的投入覆蓋近20個項目，總融資額達30億元。其中，資金支持的杭州市淳安威坪屏三線公路正式開通後，將威坪鎮到縣城的通行時間從1小時縮短到20分鐘，更方便農產品走出去、遊客走進來。



在減少流通環節、降低物流損耗和成本的共同目標下，各地鄉村物流企業和特色產業呈現階段差異化、需求多元化特徵。例如，許多企業是中小型或初創型企業，輕資產運營模式下缺乏有效抵押物，與傳統抵押貸款融資模式匹配度不高，更適配信用貸款、未來收益權質押、訂單融資等產品。



銀行可針對鄉村物流的關鍵環節設計專項信貸產品，重點支持倉儲設施、冷鏈運輸、配送網點等基礎設施建設，為中小物流企業提供靈活的流動資金貸款和票據貼現服務，緩解其短期融資難題。專家建議，加強對基礎設施融資支持還可以通過政策性銀行貸款、產業基金等模式，同時引導社會資本投入鄉村物流基礎設施建設。

