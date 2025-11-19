低空物流從“小眾試點”到“大眾體驗”

中評社北京11月19日電／據人民日報報導，新鮮鬆茸搭乘“空中快線”飛出深山，“空空聯運”助力重慶巫山脆李更快運出三峽庫區，在長城邊飲一杯無人機送來的咖啡……今年以來，一架架無人機飛向田間地頭、偏遠山區，飛越城市樓宇、大江大河，成為物流運輸的新載體。



“十五五”規劃建議提出，加快新能源、新材料、航空航天、低空經濟等戰略性新興產業集群發展。完善產業生態，實施新技術新產品新場景大規模應用示範行動，加快新興產業規模化發展。



低空物流是低空經濟的重要組成，應用情況如何？產業發展面臨哪些機遇和挑戰？記者進行了採訪。



應用加速



去年新開低空物流航線超140條



中午時分，上海互聯寶地楊浦園正值用餐高峰，無人機在取餐櫃上方起落繁忙。“點了一杯奶茶，距離4公里多，不到10分鐘就送到了，很方便！”在園區上班的王女士說。



針對部分區域的即時配送難題，上海聯合美團構建“即時響應＋精準空投”的低空物流模式。3條配送航線覆蓋周邊高校、園區，基本實現15分鐘內送達。



近年來，低空物流在各地應用越來越廣泛。



在江蘇蘇州工業園區，半導體分析檢測無人機樣品專線近期實現首飛，不到1小時，樣品搭乘無人機直達企業實驗室，滿足客戶研發過程中對於時效的高要求。

