點心債市場加速擴容　人民幣國際化程度穩升

中評社北京11月19日電／據人民網報導，日前，阿里巴巴、百度、騰訊、美團等多家科技企業在香港發行點心債，合計發行金額超過470億元。本次發行總認購金額接近1500億元，是發行金額的3.2倍。



什麼是點心債？為什麼要發行點心債？



記者瞭解到，點心債（Dim Sum Bond）又稱“離岸人民幣債券”，是指在境外發行的、以人民幣計價的，定期獲得利息、到期歸還的本金及利息皆以人民幣支付的債券。由於初期單筆發行規模較小，便被市場稱為“點心債”。隨著我國在海外的經貿合作日益擴大，大量人民幣通過貿易結算等渠道流轉至境外，並在香港形成了規模可觀的離岸人民幣資金池。如何盤活這一資金存量，為其提供高效、穩健的投資渠道，成為推動離岸市場健康發展的關鍵課題。在此背景下，點心債市場應運而生。



“點心債作為離岸人民幣債券的標杆，其意義遠超融資工具本身。”南開大學金融學教授田利輝向記者表示，點心債既是人民幣國際化的前沿載體，通過提供境外人民幣資產配置標，增強國際投資者持有人民幣意願；又是企業風險管理的“避風港”，以人民幣計價規避匯率波動，降低融資成本。其發行可以推動香港離岸人民幣市場生態完善，與在岸熊貓債形成“雙輪驅動”，構建跨境投融資閉環，助力人民幣在全球貨幣體系中提升地位。



2007年7月國家開發銀行在香港發行首只離岸人民幣債券，年發行量不超過200億元，歷經十餘年探索，點心債市場於近年迎來快速增長。特別是自2022年以來，點心債發行規模迅速擴大。Wind資訊數據顯示，2022年全市場發行點心債1179只，發行總金額為7469.69億元；2023年全市場發行點心債1484只，發行總金額為9675.31億元；2024年全市場發行點心債2086只，發行總金額達12786.98億元，首次年度發行規模破萬億元。2025年以來，截至11月17日，全市場點心債發行總金額達9794.54億元。

