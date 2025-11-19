機器狗“上崗”　運輸好幫手

中評社北京11月19日電／據光明日報報導，11月18日，十五運會田徑項目男子標槍決賽在廣東奧體中心田徑場舉行。運動員們手握標槍，在助跑後奮力投擲，空中劃出一道優美的弧線，現場掌聲和歡呼聲一浪高過一浪。



賽場上，運動員揮汗競技，留下拼搏的身影；賽場旁，兩只機器狗扛著標槍來來回回地奔跑，成了場上最忙碌的“顯眼包”。



“只要10秒，就能將運動員投射出去的標槍運送回來。”負責操作機器狗運輸器材的志願者牛子軒向記者揭開了這個“黑科技”的神秘面紗。



牛子軒介紹，標槍落地後，裁判會在第一時間將它撿起，並放置在機器狗身上。而站在七八十米外的志願者，只需通過遙控手柄，就能將機器狗輕鬆召回，然後將標槍迅速取出，進行簡單清理後，再交給運動員。



“能保證操作準確無誤嗎？畢竟是比賽呀！”記者提問道。



“我們進行了全員培訓，並把所有可能會出現的問題記錄下來。”牛子軒說，為了確保萬無一失，在正式比賽前兩天，大家還和裁判一起進行了全流程模擬。



經過6輪投擲，河南隊胡浩然憑借81米60的成績獲得冠軍，福建隊高龍宇、上海隊徐家傑分獲銀牌和銅牌。“整個過程非常‘絲滑’，離不開機器狗的大顯身手！”牛子軒高興地說。



場館負責人透露，以前靠人工撿標槍，一場比賽下來，志願者得跑上百次；現在只需兩名志願者動動手指就行。這不僅大大節省了人力，還提高了工作和比賽效率。



“這次比賽，鐵餅、鏈球、標槍三個項目的器材都由機器狗搬運，這也是全運會首次大規模使用機器狗。我們希望借此機會，向全國觀眾展示大灣區的最新科技成果。”場館負責人說。