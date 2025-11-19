數字文博，打造“不打烊”的博物館

湖北省荊門市博物館郭店楚簡展廳內，遊客正通過觸摸屏點選竹簡查看釋文。（圖片來源：人民網） 中評社北京11月19日電／據人民日報海外版報導，今天，故宮博物院的遊客們，無論喜歡哪件展品，都可以在“數字文物庫”中尋找文物精細影像，還可以在“全景故宮”中隨時隨地沉浸式游覽故宮建築；到甘肅敦煌參觀莫高窟，遊客們會先在數字展示中心觀看影片後再參觀洞窟，還可以戴上VR眼鏡，沉浸式走進莫高窟特窟285窟……



數字文博，已經改變了全國各地博物館與觀眾之間的互動關係。不管博物館是否開門，觀眾都可以隨時獲得沉浸式體驗，欣賞高清文物，跟文物“聊天”，虛擬參與到考古挖掘、文物修復等諸多流程中。



在數字世界，博物館“不打烊”。



1



讓古建與文物“活”起來



今年10月，故宮宣布數字文物庫更新，新增5萬件院藏文物的高清數字影像，平台文物總數突破15萬件，用戶可以隨時隨地博古賞新、學習研究。



作為國內很早進行數字化探索的博物館，故宮在“數字故宮”平台下了很大功夫，將其定義為“更多樣的平台，更完整的故宮”。比如，院藏可移動文物三維數據可視化展示平台“數字多寶閣”中，囊括了12類文物的超高清三維模型，經過精細的材質擬真處理，觀眾可以與這些“文物”進行交互。



在山西，位於應縣老城西北角的應縣木塔，是世界上現存最高大、最古老的純木結構樓閣式建築。由於過去長期積累的損傷，應縣木塔每年都在緩慢傾斜。2023年，聯想集團與清華大學建築學院共同開啟“智慧應縣木塔”項目，並於2024年4月聯合發布首款基於空間計算AIGC研發的文遺保護方案。

