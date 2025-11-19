“脂包肌”男箭手是如何成為全運會冠軍的？

11月17日，山東隊選手李夢麒在金牌決賽中。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月19日電／據新華社報導，當十五運會射箭項目男子反曲弓個人賽金牌被一位頭戴近視眼鏡、體重達到240斤的選手收入囊中時，這引發了現場記者的好奇：被教練稱為“脂包肌”的山東選手李夢麒，究竟是如何成為全運會冠軍的？



李夢麒的主管教練靖相青向記者強調：“是壯，也是胖！”



靖相青詳細解釋說，實際上，李夢麒在體能、力量等身體素質方面，是完全合格的。雖然他還近視，但近視的度數不高，場上戴框架眼鏡而不是隱形眼鏡，也是考慮到他訓練比賽時在場上站立時間長，怕戴隱形眼鏡導致眼睛乾澀影響成績。他的成績，來自賽場內外堅持不懈的努力。



李夢麒從小體形偏胖，2010年在濟南市機場小學讀書時，他因為力量足、能拉動一般人拉不動的弓，被啟蒙教練姚興注意到，逐漸走上了練習射箭的道路。



相比於其他一些體育項目，射箭的訓練是乏味且枯燥的。在機場小學，很多之前練習射箭的同學耐不住寂寞，從學校的射箭隊轉行去練習了擊劍。而李夢麒則很堅持自己的夢想，甚至主動找到教練說，“我想好好學射箭，我的人生就這一條路”。



2022年，李夢麒在山東省運動會上獨取五金。隨後，他在國內的比賽中取得過一些成績，但仍鮮為人知。他告訴記者，因為自己之前從未在全運會這樣的大賽中嶄露頭角，所以此次他是抱著“做好自己、去拼去搶”的心態來參加十五運會的，結果他一舉奪金。



“我覺得這還是與平常訓練有關係，主要是平常做好了、練到了，比賽中去展現自己就可以了。”李夢麒說。

