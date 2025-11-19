京滬相會乒乓球男團決賽　河北山東女團爭冠

11月18日，河北隊選手孫穎莎在比賽中回球。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月19日電／據新華社報導，18日，第十五屆全運會乒乓球項目男女團體半決賽結束，馬龍、王楚欽率領的北京隊將與樊振東、許昕領銜的上海隊爭奪男團金牌，孫穎莎領銜的河北隊與陳夢率領的山東隊將爭奪女團冠軍。



男團半決賽，北京隊與廣東隊相遇，並以3：0獲勝。首盤，馬龍／黃友政3：0戰勝周啟豪／林高遠，兩對組合在首局打出17：15的高比分。第二盤，王楚欽以11：8、11：9、11：7拿下李藝傑。第三盤，小將黃友政3：0戰勝剛剛獲得混雙冠軍的林高遠。



馬龍賽後盤點本場比賽說：“半決賽是一場勢均力敵的比賽，賽前我們覺得雙打會是一場下風球，對手壓力也很大，所以在場上我們也是努力咬住比分，給對方施加壓力，在關鍵球上把握住了機會。”



另一場半決賽，上海隊同樣以3：0戰勝黑龍江隊，晉級決賽。首盤，許昕／周愷遭到王博／魏世皓頑強阻擊，雙方苦戰五局，最終上海組合拿下第一分。第二盤，樊振東11：5、11：9、11：7戰勝徐瑛彬，取得第二分。第三盤，周愷再次出戰魏世皓，在先輸一局的情況下，連扳三局，幫助上海隊晉級決賽。



展望決賽，許昕說：“決賽對陣北京隊，看似老對手，也是新對手，我明天和周愷第一場雙打，希望有更好的發揮，能夠為上海隊在第一場取得寶貴的一分，這樣樊振東在打第二場的時候，會心更定一些。”



女團半決賽中，孫穎莎率領的河北隊對陣黑龍江隊，主力王曼昱缺席的情況下，黑龍江隊實力大減。首盤，王添藝配合何卓佳3：0先拿一分；孫穎莎又以11：4、11：5、11：3輕取張繽月；在何卓佳3：0橫掃範姝涵後，河北隊率先挺進女團決賽。



賽後孫穎莎表示：“我們河北女隊賽前沒有設置一個明確的目標，心態還是非常好的，還是立足於拼，爭取每一場、每一分的勝利，繼續專注於打好每場比賽。”

