日本學者疾呼不要讓日本重蹈歷史覆轍

中評社香港11月19日電／東日本國際大學客座教授西園寺一晃18日就日本首相高市早苗的涉台錯誤言論接受記者採訪時表示，高市的言論極其危險，令人想起日本軍國主義歷史上借口“存亡危機”實施侵略戰爭的話術，不能允許其錯誤言論讓日本重蹈歷史覆轍。



高市7日在日本國會答辯時稱，“台灣有事”或構成日本可行使集體自衛權的“存亡危機事態”。



新華社報導，西園寺指出：“首先必須明確的是，台灣問題是中國的內政，不容其他國家干涉。”他說，認為“台灣有事”會威脅到“日本存亡”，在邏輯上根本站不住腳。無端宣稱“一旦有事日本就會參戰”極具挑釁性。



“實際上，高市的發言本身才關係到日本存亡，其言論極其危險。”西園寺強調。



他說，台灣問題和歷史問題是日中關係中非常重要的兩個問題，如果日本政府與執政黨主要領導人在這兩個問題上不能採取正確態度，兩國關係就會受到實質損害。



德國前總統魏茨澤克曾說，誰不反觀歷史，就會對現實盲目。西園寺對此深有感觸，他說：“不瞭解歷史是非常可怕的事情，因為那意味著無法從歷史中汲取教訓。是否做到瞭解歷史、正視歷史，與很多問題都相關聯，台灣問題就是其中之一。”



日本軍國主義歷史上曾多次以所謂“存亡危機”為借口發動對外侵略，包括以“行使自衛權”為由悍然製造九一八事變，挑起侵華戰爭，給包括中國在內的亞洲乃至世界人民帶來深重災難。



“高市的發言聽起來似曾相識。”西園寺說，日本軍國主義武力侵略中國東北等地，並在那裡建立偽滿洲國，給中國人民和日本人民都帶來深重災難，“高市難道要重蹈覆轍？”



西園寺認為，高市的言論將給亞洲和平與世界穩定帶來負面影響。“尤其值得注意的是，日本尚未充分反省和正視侵略歷史，如果日本大幅擴張軍力並公開宣稱要跑到別國領土去打仗，將再度喚起許多國家，特別是亞洲國家曾經的‘日本軍國主義噩夢’，引起這些國家的擔憂和警惕。”



“如今的中國已非昔日之中國，如今的亞洲也早已不同往昔。”西園寺強調，如果日本不深刻反省歷史，必將走向一條不歸路。