中評數據：香港社會高度肯定十五運

圖1 香港社交媒體涉第15屆全運會討論的聲量與關注度變化（中評智庫大數據中心製圖） 圖2 香港代表團在歷屆全運會所獲得的獎牌數目（中評智庫大數據中心製圖） 中評社香港11月23日電（研究員 陳倩羚）11月21日，第15屆全國運動會在盛大的閉幕式中正式圓滿結束。香港運動員在本屆全運會中收穫的成果十分豐碩，創下了9金2銀8銅的歷史佳績。一眾港隊健兒連日來在賽場上全力拼搏的精彩表現，令有關全運會的議題在香港輿論場內持續高溫延燒、熱度高企。



中評智庫大數據中心通過分析香港社交媒體數據後得出結論：香港市民對本屆全運會的關注度與好感度皆有明顯升幅，這當中除了有香港運動員發揮出色、交出一份份亮眼成績單的積極因素促成外，十五運作為粵港澳三地合辦的首屆全運會，其成功舉辦也提振了不少香港市民對本地未來攜手大灣區內其他城市，舉辦更大型體育盛事、發展盛事經濟的信心。



早在第15屆全運會正式開幕以前，10月29日，港隊代表貝俊龍就在男子帆船愛爾卡7級別賽中為香港奪得本屆全運會的首枚金牌。如圖1所示，香港社交媒體涉全運會的討論聲量與關注度，也從當天開始升溫發酵，並隨港隊健兒們在後續賽事中不斷傳出捷報而逐漸攀升至峰值。



由圖2可知，香港代表團在本屆全運會的成績可謂歷史最佳，其總共斬獲了9枚金牌、2枚銀牌及8枚銅牌，金牌數較前5屆全運會的數量加總還要多。很多香港市民表示，對於一眾香港運動員能在本地發揮主場之利、取得優異成績感到振奮人心。不少人更至比賽現場為港隊健兒們加油打氣，親身見證他們向獎牌衝刺的難忘瞬間。

