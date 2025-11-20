宋濤會見洪秀柱　談推進統一大業

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤11月19日在四川成都會見來訪的中國國民黨前主席洪秀柱一行（中評社 陳思遠攝） 中評社成都11月20日電（記者 陳思遠）中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤11月19日在四川成都會見來訪的中國國民黨前主席洪秀柱一行。宋濤在會見中指出，要貫徹落實好二十屆四中全會精神，推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，並對日本首相高市早苗公然發出涉台問題的挑釁言論再次表示堅決反對。洪秀柱強調，今年是抗日戰爭勝利80周年，銘記歷史是捍衛成果，捍衛成果是守護家園，同時也期盼新任國民黨主席鄭麗文能夠真正有一番作為。



當日下午五時左右，宋濤提前步入會見廳等候，隨後洪秀柱進入會議廳並說道：“又見面了！”宋濤笑著回應並與對方親切握手。隨後，宋濤與列席的多位台灣嘉賓代表逐一握手。宋濤說，很高興與台灣同胞朋友們相聚成都，出席歷屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”。



宋濤表示，前不久召開的中共二十屆四中全會審議通過了國民經濟和社會發展“十五五”規劃，對今後五年的中國社會經濟發展做出了頂層設計和戰略規劃。“十五五”規劃明確了在推進中國社會主義現代化強國進程中推動兩岸關係和平發展，推進祖國統一大業。我們要貫徹落實好二十屆四中全會精神，全面貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要論述和新時代黨解決台灣問題的總體方略，推動兩岸交流合作，深化兩岸融合發展，與台灣同胞一道，共創中華民族的綿長福祉，共襄祖國統一、民族復興的偉業。



宋濤說，日本首相高市早苗公然發出涉台問題的挑釁言論，對此我們堅決反對。日本曾經發動過侵華戰爭，並且殖民統治台灣50年，犯下了罄竹難書的滔天罪行，歷史是不容翻案的，成果必須捍衛，正義必須伸張。兩岸同胞要堅守民族大義，堅決粉碎一切“台獨”和外來的干涉，任何外部勢力的挑釁必將自取滅亡。國家統一是中華民族偉大復興的必然要求，是兩岸關係發展的歷史定論。無論島內的局勢如何發展變化，無論外部勢力怎樣干擾，中國終將統一、也必然統一的歷史大勢是不可阻擋的。



宋濤指出，今年是抗日戰爭勝利和台灣光復80周年，台灣光復是抗戰勝利的成果，充分彰顯了台灣是中國的一部分的歷史和法理事實。“今天我們在成都相聚，四川是抗戰時期的大後方，回顧歷史，審視當下，展望未來，我相信大家都有很多的感想和看法。借此機會我與大家見面，也想聽聽大家的意見。”他說。

