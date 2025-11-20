米爾斯海默：美對台政策明確變化會惹大麻煩

芝加哥全球事務委員會舉辦美中競爭研討會重點談及台灣問題 芝委會視頻 中評社華盛頓11月19日電（記者 余東暉）美國“攻勢現實主義大師”米爾斯海默（John Mearsheimer）表示，台灣是一個極其危險的爆發點。中國人已經表明他們視台灣為神聖的領土。美國對台政策的任何明確變化都會帶來巨大的麻煩，“就像日本人剛發現的那樣”。哈佛大學教授米特（Rana Mitter）也指出，中日之間近日因為高市早苗涉台言論而引發巨大爭執，說明台灣地位問題越來越緊迫，今後十年台灣問題將很大程度上形塑區域地緣政治。



美國智庫芝加哥全球事務委員會17日舉辦“美中：競爭、共存還是衝突？”研討會。芝加哥大學教授米爾斯海默和哈佛大學肯尼迪學院教授米特研討美中戰略競爭態勢時，都不可避免地談到台灣問題。



國際關係歷史學家米特表示，美國及其包括日本在內的西方國家在與中國競爭中的核心是3T問題：貿易、技術、台灣。在台灣方面，他指出，台灣地位成為一個越來越緊迫的問題。過去幾天中日之間發生了巨大的爭吵，因為日本首相高市早苗的涉台言論在中國引發了巨大的憤怒。台灣作為一個問題不會消失，在今後十年將很大程度上在本地區形塑地緣政治。



對於美國應當保持對台“戰略模糊性”，還是應做出改變，米爾斯海默說，台灣是一個極其危險的爆發點。中國人已經表明他們視台灣為神聖的領土。美國對台政策的任何明確變化都會帶來巨大的麻煩，就像日本人剛發現的那樣。拜登曾四次表示美國將保衛台灣，但每次白宮都收回了這句話，雖然借此向中方發出了信號。