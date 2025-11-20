中評關注：米爾斯海默承認對華回滾戰略危險

芝加哥全球事務委員會委員會研討美中競爭與共存 芝委會視頻 中評社華盛頓11月19日電（記者 余東暉）美國“攻勢現實主義大師”米爾斯海默雖然鼓吹“大國難免一戰”，但面對強大的中國，他的觀念似乎有所變化。他承認，美國固然要遏制中國，但真正危險在於“超越遏制戰略”，對華實施激進的“回滾戰略”，這將帶來無盡的麻煩。他說：“我們必須非常小心。”



美國智庫芝加哥全球事務委員會17日舉辦“美中：競爭、共存還是衝突？”研討會。芝加哥大學教授米爾斯海默（John Mearsheimer）和哈佛大學肯尼迪學院教授米特（Rana Mitter）研討美中戰略競爭態勢，並探討兩國和平共存的可能性。



當歷史學家米特從中國革命歷史運用儒家思想和馬克思主義，解釋當代中國發展仍運用這些思想時，主張“攻勢現實主義”的米爾斯海默認為他遺漏了中國人的現實主義。他說：“在我看來，中國人是這個星球上最現實的民族。當我去中國的時候，我經常以這樣一句話開始我的談話：現在回到我的人民中間真好。你們知道我一句中文都不會說。當我在中國的時候，從文化的角度來看，我覺得自己完全是個外國人。但就他們如何看待世界，如何看待國際政治而言，我相信他們是徹底的現實主義者。”



對於美國保持在亞太地區主導作用的可能性，米特表示，從目前看，中國人暫時還認為，美國在近期的未來離開亞太地區，既不可行，也不太可能。但是，有許多中國人對美國關於全球秩序半球分裂的辯論感興趣，美國傳統上控制西半球的“新門羅主義”未來有可能被中國人提出，雖然這還不是中國人的主流想法。