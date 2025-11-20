快評：“鐘聲”連響　對高市通牒式警告

中評社快評／日本首相高市早苗日前在國會鼓吹可能武力介入台海問題，遭中方猛烈抨擊、反制，高市迄今拒絕撤回有關言論。人民日報19日刊發“鐘聲：毒化中日關係必將自食惡果”。這是中方對高市通牒式警告。



“鐘聲”是人民日報國際評論的筆名，有特殊含義，是“中國之聲”的簡稱，把中字改成“鐘”，取“警世鐘聲”之意。以此筆名推出的評論，往往代表官方態度、立場；以這個筆名發表的文章，往往代表事情已經非常大件了。



自高市本月7日對華發出挑釁性言論之後，“鐘聲”連續響起，已發表3篇文章，分別是：11月14日，“鐘聲：絕不容忍高市早苗在台灣問題上的越線挑釁；11月17日，“鐘聲：警惕日本戰略走向的危險轉向”；11月19日，“鐘聲：毒化中日關係必將自食惡果”。



從3篇“鐘聲”看，中方對高市、對日本的警告步步升級。昨天發表的“鐘聲”文中提到，高市早苗給中日關係投的“毒”，必須由自己來解；日方冒天下之大不韙，執意將自己綁上分裂中國的戰車，必將自食惡果。這是通牒式警告，高市若不收回有關言論，中方必將升級反制措施。



從近日中國多個政府部門連續發聲到相應措施密集推出，可見中方實際上已經開始這樣做了。中方態度鮮明、立場堅定。奉勸高市早苗懸崖勒馬，回頭是岸；若一意孤行，中國人民決不答應。痛擊高市，新仇舊恨一起算的呼聲，一天比一天強烈。