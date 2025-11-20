特區政府強烈譴責美方報告污蔑抹黑

特區政府強調，香港特區政府人員無懼任何恫嚇，定當繼續堅定不移履行維護國家安全的責任。（圖片來源：大公報） 中評社北京11月20日電／據大公報報導，針對美國國會下屬的美中經濟與安全審議委員會發表所謂“2025年報告”，以失實和偏頗的言論，污蔑抹黑香港特區維護國家安全、保障人權、營商環境等各方面的情況，特區政府昨日發表聲明，表示強烈譴責。



政府發言人強調，特區政府強烈不滿和堅決反對美中經濟與安全審議委員會肆意以政治凌駕法治，一再透過所謂“報告”干預香港特區事務，敦促美國認清事實，遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。＼大公報記者 龔學鳴



政府發言人強調，香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，是一個在“一國兩制”下享有高度自治權、直轄於中央人民政府的地方行政區域。“一國兩制”是以憲法和基本法為法律依據實施，它們為基本權利和自由提供憲制上的保證，包括法律面前一律平等的權利保證，更在法治和獨立司法權之下得以鞏固。



繼續堅定不移維護國安



發言人指出，香港特區堅決維護國家主權、安全和發展利益，全面準確貫徹“一國兩制”方針的最高原則。特區政府會繼續堅定不移全面準確實施《香港國安法》、《維護國家安全條例》和其他相關法律，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時保障香港市民的權利和自由，確保“一國兩制”實踐行穩致遠。特區政府再次強烈敦促美國認清事實，遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。



發言人強調，危害國家安全是嚴重的罪行，沒有國家會對危害國家安全的行為和活動袖手旁觀。在維護國家安全方面的法律，美國就最少有21部，而以所謂“國家安全”為名義簽發的行政命令更不計其數。有關委員會卻對香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制指手畫腳，全然漠視香港特區訂立及持續優化相關法律的憲制責任和實際需要，以及在維護國家安全的相關法律訂立後，對經濟發展和人權保障所帶來的正面效果，是實實在在的雙重標準。

