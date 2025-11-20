待英鎊回落至1.297　可博反彈

中評社香港11月20日電／大公報報導，據實德金融集團首席分析師郭啟倫分析，英倫銀行在11月的議息會議上，一如市場所料維持利率不變，當中有4位貨幣政策委員投票減息，有5位委員投票維持利率不變。



英倫銀行的總結報告指出，勞動市場正在處於疲弱勢頭。潛在就業增長已經停滯，失業率上升至4.8%。勞動力需求若進一步疲軟，可能導致失業率更顯著上升，因為中小企業現金流緊張，就業成本上升等因素，使得一些公司更難維持目前的就業水準。



英倫銀行對英國勞動市場展望正充滿了懷疑態度，這亦會增加投資者對英倫銀行需要減息，以刺激就業市場重現活力的預期，在減息機率升溫的情況下，對英鎊應該會構成一定程度的壓力。



此外，英倫銀行認為，根據商業調查指標的綜合指引，近幾季的國內生產總值（GDP）的潛在增長動能較為疲軟。預計2025年第三季GDP潛在增長率為0.1%。這種疲軟趨勢可能部分反映了即將到來的秋季預算案帶來的不確定性，而這種不確定性似乎對一些調查指標造成了壓力。預計第四季度潛在增長率將略為回升至約0.2%，這與包括10月份標普全球綜合採購經理指數（PMI）在內的一些經濟活動調查指標的溫和改善相符。



在經濟增長又未有明顯下行展望下，投資者趁低吸納英鎊的可能性亦不用忽視，有利於英鎊短期間下挫至1.2970水平能夠尋獲支持，在該水平可博英鎊反彈至1.3450水平。