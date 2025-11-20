香港留學人口激增　支撐樓市前景

大學周邊地區如沙田、紅磡、將軍澳及上環，租務需求持續上升，租金回報穩定。（大公報） 中評社香港11月20日電／大公報報導，據利嘉閣地產總裁廖偉強分析，香港高等教育在國際排名中再度取得佳績，香港大學重奪“亞洲一哥”位置，與中文大學、科技大學、城市大學及理工大學一同躋身亞洲十大，令香港在區內學術版圖中占據近半席位。這不僅是教育界的里程碑，更為本地住宅市場帶來新一輪承接力。多年來，香港的大學一直是亞洲學生心儀的升學地點，今次排名進一步鞏固其吸引力。



特區政府近年大力推動“留學香港”品牌，配合調整政策，包括放寬非本地生人數上限至本地學額的50%，並容許留學生在學期間從事兼職工作，令來港就讀的吸引力顯著提升。據估算，目前在港留學生人數達8萬人，不僅帶來了租住的剛性需求，也是未來支撐樓市的關鍵力量。



短期而言，租賃市場已見明顯反應。大學周邊地區如沙田、紅磡、將軍澳及上環，租務需求持續上升，租金回報穩定，吸引不少投資者部署收租物業。這類穩定租客群不但提升物業流通性，亦為相關板塊注入活力。



特區政府亦因應宿位不足問題，推出先導計劃，鼓勵市場將商廈及酒店改裝為學生宿舍，並放寬規劃及建築條例。此舉不但紓緩宿位壓力，亦為空置率高企的商業物業提供新用途，提升整體資產效益。

