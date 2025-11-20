香港國際通信電子商貿會正式成立

“香港國際通信電子商貿會首屆就職典禮”隆重揭幕，啟動禮由律政司副司長張國鈞博士、中聯辦九龍工作部副部長李文彬、觀塘民政專員何立基等一眾嘉賓及商貿會領袖擔任主禮嘉賓。（圖片來源：文匯報） 中評社北京11月20日電／香港文匯報訊，由業界領袖共同發起的香港國際通信電子商貿會（HKICEC）日前正式成立，並假座香港會議展覽中心舉行首屆就職典禮，活動匯聚了超過200間會員企業，以及全球百大、來自本地、內地及海外的業界代表、政策制定者和商界翹楚出席，高朋滿座，場面盛大。



HKICEC致力促進通訊設備在全球範圍內的快速流通與合理配置，推動行業規範化、透明化發展，並鞏固香港作為國際通訊電子商貿樞紐的地位。商貿會將成為連接供應商、平台商、批發商及政策制定者的重要橋樑，為業界提供資源整合、技術交流及政策倡議的平台。經濟發展局局長丘應樺致辭中表示：“我們致力鞏固香港作為國際一流貿易與商業中心的地位，並同步推動香港成為區內以至全球領先的電訊樞紐。未來，我們將繼續營造有利的營商環境，充分發揮香港在‘一國兩制’下的獨特優勢，釋放高增值產業的潛力。我深信，香港國際通信電子商貿會（HKICEC）將在推動通訊電子產業的長遠發展中扮演關鍵角色，不僅促進行業創新、深化跨界合作，亦將助力業界應對瞬息萬變的市場環境與挑戰。”



HKICEC舉辦了“香港國際通信電子商貿論壇2025”，邀請多位來自國際及內地的重量級嘉賓就再生移動設備業務發展進行交流，包括來自 Asurion、Sunstrike、PCS Wireless、愛鋒派、萬物新生集團（愛回收）、采貨俠（轉轉）等企業領袖，以及HKICEC秘書長陳文龍。論壇由HKICEC海外理事甘秋卉主持，以“全球智能移動設備—新引擎新浪潮新機會Global Smart Mobile Device – New Engine New Wave New Opportunities”為論壇主題，圍繞再生移動設備的全球市場趨勢、平台化發展、技術創新與政策環境展開深入交流。與會者一致認為，隨著智能設備市場進入存量競爭階段，再生設備的流通不僅能延長產品生命周期，更能促進資源循環與環保效益，成為產業鏈增長的新引擎。論壇亦探討了香港在全球再生設備貿易中的獨特角色，包括作為國際價格發現中心、物流樞紐及政策橋樑。與會者普遍認為，香港具備成熟的貿易制度與靈活的市場機制，是推動再生科技與通訊電子商貿發展的理想平台。