威院綠色通道為病人快速通波仔

左圖：威院啟動“綠色通道”，縮短病人（左二）由入院至完成手術的時間。右圖：威爾斯親王醫院胸痛中心，料明年首季正式運作。（大公報） 中評社香港11月20日電／大公報報導，今日是“中國心梗救治日”，心臟病在香港是第三大死亡原因，每年有超過6000人死於心臟疾病，而心肌梗塞占重要比例。心肌梗塞發病後的120分鐘是黃金救助時間，威爾斯親王醫院將設立本港第二間胸痛中心，預計明年首季正式運作，屆時心肌梗塞病人由入院至完成“通波仔”的時間，可縮短超過10分鐘。



70歲拳擊教練吳捷斌年輕時有飲酒習慣，不注重飲食，患有“三高”問題。今年1月14日，他在家中突然感到胸口痛及出冷汗，立即召喚救護車送往威院急症室，在救護車上進行心電圖檢查，發現是急性“ST段抬高型心肌梗死”。院方的跨專科團隊即時啟動“綠色通道”，直接送到手術室進行“通波仔”手術，他由到診至完成手術只需52分鐘。目前他每周可進行二至三次的100米慢跑。



威爾斯親王醫院心臟科顧問醫生徐家龍表示，心肌梗塞中最嚴重的屬“ST段抬高型心肌梗死”，意味血管完全堵塞，心肌開始壞死，發病後120分鐘是黃金時間，“每縮短一分鐘，患者未來康復的機會便增加一分。”



第二間胸痛中心明年初運作



位於瑪麗醫院的胸痛中心是本港首間獲國家認證的胸痛中心，醫院管理局按國家認證標準，於威院設立第二間胸痛中心。威院胸痛中心於去年開始籌劃，明年第一季正式運作，目標於明年第四季進行認證。



威院的胸痛中心將設胸痛專屬診療區，胸痛患者到院後，可直接前往胸痛中心的專屬房間，通過快速登記系統免去傳統排隊流程，目標讓患者在10分鐘內完成心電圖檢查及抽血檢驗。患者經“綠色通道”送往接受手術。



威爾斯親王醫院急症科顧問醫生張冠豪表示，院方於今年4月已啟用無紙化傳輸系統，經救護車送院的患者，會在車上接受“無紙化心電圖”檢查，檢查結果透過醫管局HA Chat群組，即時傳至心臟科團隊，進行遙距診斷，加快啟動手術程序，成功節省近7分鐘診斷時間。目前患者入院至進行“通波仔”手術，平均時間為80分鐘。