港深攜手打造全球金融科技中心行動方案發布

（圖片來源：香港文匯報／財經事務及庫務局網頁） 中評社北京11月20日電／香港文匯報訊：香港特區政府財庫局與深圳市地方金融管理局今日（19日）聯合發布，《關於攜手打造港深全球金融科技中心的行動方案（2025－2027年）》，充分發揮深港兩地在金融科技的優勢，攜手打造全球金融科技中心。



財庫局局長許正宇表示，特區政府十分重視金融科技發展，金融科技水平更獲最近一期《全球金融中心指數》報告評為全球第一。這次行動方案正是結合香港在金融科技領域的領先優勢與深圳的產業金融強項，提出多項涵蓋數字金融、科技金融、綠色金融、普惠金融及養老金融等範疇的重點措施，讓兩地進一步擴闊和深化金融科技合作。”



目標2027年底前 落地逾20個跨境數據驗證平台



他續指，財庫局將聯同金融監管機構，與深圳市地方金融管理局積極落實行動方案的各項措施，共同促進粵港澳大灣區金融科技高質量發展，“我們的目標是在2027年年底前，落地超過20個深港跨境數據驗證平台金融領域應用場景，務求進一步鞏固提升香港的國際金融中心地位和助力深圳建設具全球重要影響力的產業金融中心。”



《關於攜手打造港深全球金融科技中心的行動方案（2025－2027年）》重點措施，包括推動深圳金融機構在港成立金融科技子公司；支持兩地共建金融科技聯合孵化器等。



此外，行動方案也會推動兩地共同培育金融科技人才，並加強與業界的連繫及合作，包括推進“深港澳金融科技師”專才計劃、鼓勵兩地行業協會及金融機構合辦金融科技活動；以及加強兩地大型金融科技活動聯動合作等。