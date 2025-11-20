香港公立醫院音樂治療　鼓勵市民展琴技

施婆婆（前排中）早年已熱衷於各類文娛活動。（大公報） 中評社香港11月20日電／大公報報導，香港部分公立醫院設有鋼琴，主要用於音樂治療或在醫院大堂等公共區域作藝術表演用途，以幫助病人紓緩情緒和康復，但使用標準各有不同。北區醫院大堂放置的鋼琴，由香港悠揚文化藝術基金會捐出，北區醫院十分鼓勵市民隨時大展琴技，毋須預約。位於大埔的雅麗氏何妙齡那打素醫院也設有鋼琴，但需要預先申請做該院義工，並要通過考核，否則不得隨便彈奏。



“會適當控制音量”



醫院內的鋼琴，通常是醫院為改善環境、提供全人治療及心靈關顧而設置。北區醫院十分支持用音樂療癒心靈，故不時都會在禮堂以歌會院友，希望為院友的康復旅程，注入更多正能量與支持。



“醫院不是唱K（卡拉OK）的地方，我們會適當地控制音量。”施婆婆表示，表演時會控制聲浪，避免影響職員工作；秀蘭強調，為免影響大堂工作接電話，會控制聲線在附近沙發範圍，她憶述，曾經有一次，有歌迷點唱《今宵多珍重》，大家一起越唱越開心，一時忘形聲浪較大，旁邊的保安員給予溫馨提示。



位於大埔的雅麗氏何妙齡那打素醫院，也設有一座鋼琴，但現場所見，鋼琴被膠帶圍著，未見有人彈奏，鋼琴旁放著“音樂伴你行”的宣傳海報，下一次的演奏時間是11月21日上午11時。醫院職員表示，市民如果想現場彈奏，需要先申請做該院義工，並通過考核。