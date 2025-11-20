粵港澳大灣區防災減災研究院成立

粵港澳大灣區防災減災研究院成立典禮。（圖片來源：文匯報／Geo Channel土力場FB圖） 中評社北京11月20日電／香港文匯報訊 土力工程處19日下午在其FB專頁土力場帖文，指於剛過去的週末（15日）至本周一（17日），由廣東工業大學主辦的“平安灣區科學研究計劃啟動會暨粵港澳大灣區防災減災研究院成立大會”在廣州隆重舉行。是次會議匯聚來自中國科學院、中國工程院、香港工程院、歐洲工程院、英國皇家工程院及日本工程院包括李焯芬及崔鵬等21位頂尖院士及教授，共同探討大灣區地質安全與防災減災策略，展現大灣區在防災減災領域的國際合作力度。參與會議人數多達300餘人。



研究院同步啟動“平安灣區科學研究計劃”，聚焦五大領域：國土地質安全、城市地質安全、重大工程安全、水源系統安全及灣區安全模擬器。



香港土木工程拓展署轄下土力工程處處長張偉文博士作為重要參與者，在會上分享了香港在斜坡安全及創新科技在地質災害應用的經驗，並提出從“深化技術交流”、“推動科研項目合作”及“加速緊迫性人才培養”三方面著手，聯動粵港澳資源，提升灣區應對複雜地質災害的綜合能力。



是次合作標誌著粵港澳三地在防災減災領域進入深度融合新階段，透過跨境合作，為大灣區8萬多名居民的生命財產安全，築起堅實防線。期待土力工程處與灣區院校、機構的更多聯動，讓“安全、韌性、穩固、綠色、智慧”成為灣區城市的共同語言。