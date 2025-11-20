浸大校長：面向未來　培育具前瞻視野人才

浸大昨日舉辦合作交流午宴，為學術界與工商界領袖搭建交流平台。（圖片來源：大公報） 中評社北京11月20日電／據大公報報導，香港浸會大學昨日舉辦合作交流午宴，逾600名業界領袖與社會賢達參與。校方表示，活動為學術界與工商界領袖搭建交流平台，展現校方在培養人才、推動產學研融合，及引領可持續發展的承諾。



是次活動在香港會議展覽中心舉行，逾120名學生在午宴上與企業代表交流，瞭解市場需求和發展趨勢。浸大發言人指出，借匯聚雇主對業界的見解，校方將持續優化課程，確保教學內容與時並進。浸大校董會暨諮議會主席黃英豪致辭時表示，在人工智能時代，浸大的教育理念更重視人類獨有的共情力、想像力與道德判斷力，讓學生在瞬息萬變的環境下脫穎而出。他說：“隨著國家‘十五五’規劃以創新及高品質發展為重點，浸大將繼續肩負重任，為國家的繁榮與可持續發展作出建設性貢獻。”



浸大校長衛炳江致辭時表示，培養可持續發展未來的能力是大學的重要職責之一。浸大的跨學科課程緊扣17個聯合國可持續發展目標（SDGs），致力為社會培育具前瞻視野的人才。他更提及，跨學科創新團隊於今年榮獲“大學教育資助委員會傑出教學獎（協作團隊組別）”，充分肯定了浸大推行“全人教育”及培育未來青年領袖的成效。



互動專區展示最新科研項目



本次活動設有六大“主題配對區”，涵蓋創意藝術與媒體、創新與創業、健康與福祉、人文與文化、可持續發展與綠色創新，及科技與創新。同場的“互動專區”，就由七大學院及北師香港浸會大學合作，展示最新科研與創意項目。校方表示，體現了浸大在跨學科研究及產學研合作上的實質成果，促進學者、學生與企業代表交流。