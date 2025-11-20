科大醫學院全球招聘創院院長

中評社北京11月20日電／據大公報報導，特區政府前日正式批准香港科技大學籌辦本港第三間醫學院，科大昨日舉行記者會詳述發展藍圖。校方計劃未來25年總投入超過70億港元，首階段斥資20億元在清水灣校園興建教研大樓，2028／29學年招收首屆50名學生，開設四年制第二學位內外全科醫學士課程。校方指出，首批招收學生將有生物科學方面背景，日後希望招收有人文科學以至人工智能背景的學生。



新醫學院教研團隊亦已見到雛形，6位教授已正式到任，另有36位海內外資深臨床或非臨床學者已簽署加盟意向書。葉玉如表示，大學馬上展開招聘創院院長和領導團隊，院長除要有醫學教育經驗，亦要對香港和內地有認識。



科大校董會主席沈向洋在記者會上強調，大學財政狀況穩健，“儲備在公立大學中僅次於港大、中大，多年來無借貸、無欠款”，為醫學院發展提供堅實保障。據介紹，校方初期將撥款20億港元，在清水灣校園興建醫學院教研大樓，充分共享現有校園設施資源；長遠規劃在北部都會區牛潭尾校園打造先進醫學院校舍，與新田科技城及大學城形成協同效應，深度對接北都發展戰略。



科大校長葉玉如感謝特區政府及相關部門的支持。她表示，新醫學院的成立是落實《教育強國建設規劃綱要（2024–2035年）》的重要舉措，“特區政府以長遠目光推動香港成為國際科研與醫學教育樞紐，科大將全力配合，把握北都發展機遇，為國家與香港培育高層次醫療與科技人才。”



專攻“第二學位” 盼收跨領域學生



葉玉如表示，新醫學院“錯位發展”，與本港現有兩所醫學院以第一學位招生為主的模式形成互補。葉玉如介紹，會採用“第二學位”入學，首屆擬招收約50名本地及非本地學生，全球招生將於2027年或之前啟動，申請者需持有本港或海外頂尖大學科學或醫療相關學科學士學位，並對醫學專業充滿熱忱。她表示：“歡迎生物科學、人文科學、人工智能等背景的學生跨領域申請。”



課程設計上，學院將緊扣香港基層醫療服務需求，借鑒全球優秀課程經驗，融入醫學研究元素，並著重早期臨床體驗，結合基層醫療與臨床實習，推動跨專業教育，確保畢業生達到香港醫務委員會的執業標準。

