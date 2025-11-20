外交部駐港公署：美方詆毀抹黑注定徒勞

中評社北京11月20日電／據文匯報報導，針對美國國會“美中經濟與安全評估委員會”再次發表所謂年度報告，在涉港部分肆意詆毀“一國兩制”，指責香港國安法律和特區警方執法行動，抹黑香港營商環境和發展成就，赤裸裸干涉香港事務和中國內政，外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對。



發言人表示，在中央政府全力支持和特區各界共同努力下，“一國兩制”香港實踐取得了舉世公認的成功。中共二十屆四中全會強調，促進香港長期繁榮穩定，堅定不移貫徹“一國兩制”、“港人治港”、高度自治方針，支持香港更好融入和服務國家發展大局。這為“一國兩制”香港實踐行穩致遠注入了新動力。



發言人指出，香港是法治社會，有法必依、違法必究是基本原則，任何人都不能打著“自由”旗號從事違法活動還企圖逃脫法律制裁。香港國安法和《維護國家安全條例》實施以來，特區繁榮穩定得到更好保障，由治及興基礎更加牢固，居民依法享有的各項權利自由得到更好維護，營商環境更加優越。今年，香港再次被評為全球最自由經濟體，國際金融中心地位穩居世界第三，世界競爭力升至全球第三，港股首次公開募股集資額世界排名第一，彰顯了國際社會對香港營商環境和發展前景的信心。



發言人強調，“美中經濟與安全評估委員會”有關報告對香港的指責罔顧事實、毫無根據。該委員會長期發表不負責任的涉華涉港言論，根本沒有公信力可言。我們奉勸美方有關政客放棄炮製所謂年度報告的徒勞，立即停止干涉香港事務和中國內政，為中美關係發展和港美合作發揮建設性作用。