江門中微子實驗　探測精度世界領先

11月19日，江門中微子實驗（JUNO）裝置發布了其測量出的描述中微子振蕩的兩個參數。圖為建設中的江門中微子實驗中心探測器。\新華社 中評社香港11月20日電／大公報報導，11月19日，中國科學院高能物理研究所在廣東省江門市宣布，江門中微子實驗（JUNO）裝置建設成功並發布首個物理成果。經過JUNO國際合作組十餘年的設計和建設，JUNO成為國際上首個建成的新一代超大規模、超高精度的“幽靈粒子”──中微子實驗裝置。發布會上，中國科學院高能物理研究所副所長、JUNO合作組物理分析負責人溫良劍報告，通過對今年8月26日至11月2日共59天有效數據的分析，JUNO合作組測量了“太陽中微子振蕩參數”，比此前其他實驗的最好精度提高了1.5到1.8倍。



JUNO在運行期間首批獲取的數據顯示，其探測器關鍵性能指標全面達到或超越設計預期，僅2個月的實驗數據達到的測量精度即超過國際其他實驗10到20年的積累，這表明JUNO已準備好開展中微子物理前沿研究。



中微子，常被人們稱為“幽靈粒子”或“宇宙隱形人”，是一種極其微小、不帶電、質量甚至比電子還輕上百萬倍的基本粒子。它們幾乎不與普通物質發生相互作用，卻無處不在。每秒都有數以萬億計的中微子以接近光速穿透你的身體，而你毫無察覺。這些粒子誕生於宇宙大爆炸的最初瞬間，攜帶著關於宇宙起源與演化的珍貴密碼。



儘管難以捕捉，科學家發現了“中微子振蕩”這一現象，這是間接證明中微子具有非零質量的證據。測量中微子振蕩，是目前探測中微子質量最靈敏的方法。



在發布會上，中國科學院高能物理研究所副所長、JUNO合作組物理分析負責人溫良劍報告了JUNO的首個物理成果。通過對今年8月26日至11月2日共59天有效數據的分析，JUNO合作組測量了“太陽中微子振蕩參數”，比此前其他實驗的最好精度提高了1.5到1.8倍。

