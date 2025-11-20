市場避險情緒升溫　投資者“拋售日本”

中評社香港11月20日電／據大公報綜合報導，受日本財政狀況前景以及日本首相高市早苗錯誤言論引發的中日外交爭端等因素影響，投資者對日本政府財政狀況惡化的憂慮不斷上升，日本金融市場連日來遭遇股債匯“三殺”。據報導，東京股市19日兩大股指連續4個交易日下跌；日本長期國債普遍因遭到拋售而價格下跌。美媒指出，市場避險情緒明顯升溫，資本市場“拋售日本”交易活躍。



日本東京股市兩大股指19日連續第4個交易日下跌，日經股指累計下跌2700多點。投資者擔心高市早苗日前發表的涉台嚴重錯誤言論導致中日關係持續惡化，不僅百貨、運輸、酒店等與入境消費關係密切的行業股票大跌，一些倚重中國市場的公司股票也因業績前景難料遭到投資者拋售。



據新華社報導，在東京債券市場，日本長期國債普遍因遭到拋售而價格下跌，導致收益率不斷上揚，接連突破歷史高點。19日，由於投資者購債意欲低下，作為長期利率指標的新發行10年期國債收益率一度升至1.775%，為2008年6月以來最高。



在東京外匯市場，自高市當選日本自民黨總裁進而當選日本首相後，日圓不斷走軟。近日，由於媒體紛紛報導日本政府擬推出大規模財政刺激計劃，日圓貶值勢頭再度加劇，日圓對美元匯率下探至1美元兌換155日圓左右。



彭博社18日引述市場機構人士表示，投資者擔憂高市早苗即將推出的經濟刺激方案會加劇公共財政負擔，加上日本科技股估值偏高以及中日外交爭端，多種因素共同推動資本市場“拋售日本”交易活躍起來。



日本經濟岌岌可危



高市預計將於11月21日的“內閣”會議上敲定本屆日本政府首個綜合經濟對策。她主張推行積極財政和維持寬鬆貨幣環境的組合政策，並於18日與日本央行行長植田和男舉行會談，討論貨幣政策。日媒警告稱，高市的政策將導致日圓加速貶值、物價進一步上漲。



美國CNBC報導，日本脆弱的經濟原本就受到美國加征關稅和房地產投資下降的打擊，如今又因日本首相錯誤言論引發的中日外交爭端而面臨更多不確定性。

