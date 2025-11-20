富權：讓他三尺又何妨？相敬讓就六尺巷！

中評社香港11月20日電／澳門新華澳報20日發表富權文章：讓他三尺又何妨？相敬讓就六尺巷！以下為文章內容。



主題為“以行動顧台灣主席高峰會談”的“鄭黃會”，昨日下午在位於新北市新莊的凱悅嘉軒酒店進行。這是鄭麗文當選並就任中國國民黨主席後，首次與台灣民眾黨主席黃國昌的正式會晤，比人們預料的時間點較早。可見雙方都對促成“藍白合”懷有高度誠意，也抱著高度的迫切感。尤其是在鄭麗文面對一個因為前主席朱立倫宣布“總辭”後給國民黨組織架構留下一個“空架子”，而需要時間重新搭建的情況下，鄭麗文在其就職僅有二十天的時間內就進行“鄭黃會”，足可見其對“藍白合”的高度重視。



這除了是“藍白合”攸關台灣地區的政治前途及廣大民眾的福祉以至安危之外，藍白兩黨都遇到具體的問題。在鄭麗文方面，如果“藍白合”再次破局，導致二零二六年的“九合一”選舉應贏而不能勝，不但是將會對“二零二八”大選實現“下架民進黨”願景造成負面影響，而且按照慣例她本人也須引咎辭去國民黨主席之職，成為任職時間最短的黨主席之一。而在黃國昌方面，他即將要按照民眾黨的“兩年條款”規定，卸任“不分區立委”，成了“陽春黨主席”更糟糕的是他又面臨兩個“不確定因素”，其一是在不再受刑事豁免權保護下，其“狗仔隊案”及其他案件將會受到檢調機構偵查；其二是在民眾黨創黨主席柯文哲獲得保釋，而且聲望高懸不墮下，不再是民眾黨“立法院”黨團總召的黃國昌，就將會面對民眾黨“兩個太陽”的宭境。衹有領導民眾黨打好“九合一”選舉這一仗，尤其是自己能夠當選新北市長，使得自己重獲政治舞台，才能免受柯文哲的“陰影”遮蓋。



但要想在首次“鄭黃會”就敲定“藍白合”的具體操作細節，卻是不切實際。實際上，雖然民眾黨已經成立了選策會，並已初步決定一些縣市議員的提名，但國民黨至今尚未成立相關選舉對策機構，雙方要談具體的選舉安排細節也就無從談起。因此，這次“鄭黃會”及只能是“藍白合”的“序曲”，亦即禮貌式會面，大體敲定“藍白合”的主調，但卻是藍白雙方善意與誠意的展現。雖然象徵意義大於實質效果，但已為兩黨強化合作奠定穩健基礎。



為展現對“藍白合”的誠意，雙方都化了不少細心思，從會標顏色的配置，到雙方交換禮品的寓意，再到鄭麗文為了自己的身高能與黃國昌“平衡”而選穿平底鞋等，都在形式上在在地展現了雙方對“鄭黃會”的重視。當然，也反過來折射了首次“鄭黃會”是“形式”多於“具體實際”。



然而，這種“形式”鋪排，相對於二零二三年十一月“藍白合”的兩次重要會談，見面就是各有自恃而互不退讓的“爆火”情景，已經有極大的進步，因而是好的開始，而且也預兆二零二六年的“藍白合”，或許在吸取此前深刻教訓下，將會有光明的前景，並將能獲得較佳的成果。

