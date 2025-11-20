環保署長考察“廚餘回收車”宣傳選舉

環保署署長徐浩光和團隊日前到中西區視察“廚餘回收車試驗計劃”的運作，並呼籲市民在立法會選舉踴躍投票。（圖片來源：大公報） 中評社北京11月20日電／據大公報報導，立法會換屆選舉12月7日舉行，特區政府各部門人士在日常公務之餘，同時積極投入宣傳選舉工作。環保署署長徐浩光和副署長（減廢）鄭健周一到中西區視察“廚餘回收車試驗計劃”的運作，向市民推廣廚餘回收的同時，呼籲市民在12月7日舉行的立法會選舉踴躍投票。



徐浩光表示，現時已有超過1500個設於公共屋邨、私人屋苑等地點的家居廚餘回收設施。在最新推出的“廚餘回收車試驗計劃”下，回收車每晚走訪不同地點推廣廚餘回收，並讓市民認識和體驗廚餘回收。



衛生署：共建“健康香港”



“廚餘回收車試驗計劃”上月率先在中西區試行，回收車每晚6時30分至10時30分，走訪區內包括半山區麥當勞道（近聚安樓）、西營盤港鐵站C出口外停車處、堅尼地城堅彌地城海旁（近明珠閣）和堅尼地城堅彌地城新海旁（近嘉安大廈）在內的4個指定地點。透過推行各種措施，廚餘回收量近年持續上升。整體廚餘回收量已達至每日340公噸，較2023年增長一倍，當中家居廚餘回收量由2023年每日7公噸大幅增至現時約130公噸。



另外，衛生署署長林文健昨日（19日）早晨聯同衛生署義工隊到觀塘區宣傳2025年立法會換屆選舉，向市民派發宣傳單張。醫務衛生局和衛生署多名公務員一同參與宣傳。