“攜手圓夢”研討活動開幕　王滬寧致賀信

第五屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”20日在成都市開幕（中評社 陳思遠攝） 中評社成都11月21日電（記者 陳思遠）第五屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”20日在成都市開幕。中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧發來賀信，對活動的舉辦表示祝賀，向兩岸暨港澳與會人士致以問候。



王滬寧表示，抗戰勝利、台灣光復是中華民族的偉大勝利、偉大榮耀，深刻昭示了一個堅強統一的國家始終是包括台灣同胞在內的全體中華兒女命運所繫的大道至理。本次活動以“銘記歷史、捍衛成果、守護家園、開創未來”為主題，傳承和弘揚偉大民族精神、偉大抗戰精神，充分彰顯了兩岸同胞維護一個中國原則、實現祖國完全統一的堅定決心和堅強意志。



王滬寧表示，習近平總書記在紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大會上莊嚴宣示中華民族偉大復興勢不可擋。中共二十屆四中全會提出在全面建設社會主義現代化國家新征程上推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。我們將全面貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決打擊“台獨”分裂勢力，反對外部勢力干涉，維護台海和平穩定，促進兩岸經濟文化交流合作，增進兩岸同胞利益福祉，堅定守護中華民族共同家園，攜手開創中華民族更加美好的未來。



第五屆“攜手圓夢——兩岸同胞交流研討活動”由海峽兩岸關係研究中心與台灣愛國統一團體聯合舉辦。與會嘉賓將圍繞“台胞抗日鬥爭與台灣光復”、“光復史實與台灣地位”、“復興前景與國家認同”進行交流研討。



中國國民黨前主席洪秀柱、新黨主席吳成典和台灣愛國統一團體負責人、代表性人士，中央台辦、四川省委主要負責同志，以及兩岸有關專家學者、港澳嘉賓等共200餘人參加活動。