大連市委台辦推動構建涉台教育聯動機制

校園宣講現場。（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京11月20日電／據中國台灣網報導，近日，由大連市委台辦主辦，西崗區委統戰部、區委台辦、區教育局、團區委共同承辦的“兩岸一家親·‘童’心向未來”涉台教育進校園暨涉台知識競賽活動在大連市實驗小學舉辦。



校園宣講圖文並茂



競賽開始前，宣傳展板吸引了參賽選手的目光。展板運用生動通俗的語言，系統解讀了台灣問題的由來和性質、兩岸關係發展和統一利好、祖國必然統一勢不可擋等內容，有效營造了“兩岸一家親”的濃厚氛圍。六年級學生郭錦衣表示：“通過今天的學習，我更加深刻地認識到，台灣自古以來就是中國領土不可分割的一部分，期待未來能與台灣的小夥伴一起，為祖國的繁榮富強共同努力！”



競賽現場精彩紛呈



大連市實驗小學涉台教育基礎扎實，被選為本次線下競賽活動承辦學校。大連市委台辦會同西崗區有關部門，指導學校組織六年級10個班級開展初賽，經過選拔，4個班級成功晉級決賽。決賽現場氣氛緊張熱烈，選手在必答題環節沉著穩健、對答如流，在搶答題環節眼疾手快、奮勇爭先，選答與互動環節現場更是掌聲不斷、歡呼迭起，整個賽場洋溢著團結協作、積極向上的蓬勃朝氣。最終，評選出一、二、三等獎及紀念獎。六年級學生崔東邇備受鼓舞：“我們和台灣小夥伴血脈相連，語言相同，這份兩岸一家親的情誼從未改變。”