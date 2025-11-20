美學者：高市涉台言論罔顧歷史

10月21日，在日本東京，自民黨總裁高市早苗（左）參加臨時國會眾議院首相指名選舉投票。（圖片來源：新華社） 中評社北京11月20日電／據央視新聞客戶端報導，針對日本首相高市早苗近日就台灣問題作出的錯誤言論，當地時間18日，美國大學歷史學教授彼得·庫茲尼克指出，這類言論罔顧歷史、違背戰後國際秩序，嚴重衝擊地區穩定。他強調，高市早苗的錯誤言論，對中日關係及整個亞洲和平構成不容忽視的危險。



彼得·庫茲尼克表示，日本首相高市早苗近期以“台灣有事即日本有事”作為論調，大幅提升地區緊張態勢，其危險程度不可低估。專家指出，高市早苗的言論無視中日關係最敏感的歷史背景，也忽略戰後國際秩序所設定的基本底線，對地區和平帶來直接衝擊。



美國大學歷史學教授 彼得·庫茲尼克：（高市早苗）的言論是如此愚蠢、無知又充滿挑釁。日本（自1945年）遵守了戰後安排，包括在1971年聯合國的一次投票，日本一直默認承認一個中國原則。而高市早苗是第一位公開背離這一原則的（日本首相）。這非常危險，也極具挑釁性。



彼得·庫茲尼克進一步指出，日本戰後和平憲法曾是地區穩定的重要基石之一，但如今，日本首相高市早苗及其團隊正推動削弱這一限制，推動國家走向再軍事化。



美國大學歷史學教授 彼得·庫茲尼克：第九條是日本和平憲法的核心，被稱為“最具和平主義精神的憲法”，理應得到每個國家的借鑒，規定了日本永遠放棄以國權發動戰爭等解決國際爭端的手段。近年來日本政府逐漸繞開第九條，他們開始派遣自衛隊並聲稱日本可以在地區內支援“盟友”，尤其是在台灣相關議題上支持美國。因此，雖然第九條仍然寫在憲法裡，但高市早苗和她之前的日本領導人已經表達了希望廢除或弱化第九條的意圖。這將是非常不幸的。