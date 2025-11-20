中國財政部在盧森堡發行歐元主權債券

中評社香港11月20日電／中國財政部歐元主權債券發行儀式19日在盧森堡證券交易所舉行。這是中國首次在盧森堡發行歐元主權債券，受到市場熱烈

歡迎，國際投資者認購踴躍。



新華社報導，中國財政部18日發行了40億歐元主權債券。其中4年期20億歐元，發行利率為2.401%；7年期20億歐元，發行利率為2.702%。總認購金額1001億歐元，是發行金額的25倍。此次發行的債券隨後將在香港聯合交易所和盧交所上市。



中國財政部副部長郭婷婷在發行儀式上表示，中國願意積極融入國際市場，深化國際財經合作，為國際投資者提供更多更好的投資產品。此次歐元主權債券投資者類型豐富，地域分佈廣泛，充分體現了國際投資者對中國經濟長期穩定發展的堅定信心和充分認同。



盧交所首席執行官朱莉·貝克爾回顧了盧交所與中方金融合作的歷史。她說，中國是全球第二大債券市場，國際投資者正密切關注其中孕育的多元化配置與深度參與的機遇。本次主權債券發行，彰顯了中國進一步開放和深化國際資本市場合作的堅定承諾。



債券外方承銷商代表渣打銀行歐洲區及渣打銀行股份公司首席執行官尼科洛·薩爾薩諾也表示，本次發行的成功以及多元化優質投資者的踴躍認購，充分體現了中國主權信用和經濟實力在全球資本市場廣受認可，也是中國持續推進對外開放的有力印證。