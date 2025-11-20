C919亮相杜拜航展　業內人士看好中國製造

中評社香港11月20日電／2025杜拜航展17日至21日在阿聯酋杜拜舉辦。中國國產C919大飛機參展，首次在中東亮相。



杜拜航展是全球最大航展之一，每兩年舉辦一次。本屆航展吸引1500多家參展商，展出逾200架各型飛機，預計接待14.8萬名業內觀眾。中國商用飛機有限責任公司和中國南方航空公司各攜一架C919飛機參展，受到廣泛關注。



新華社報導，航展期間，中國商飛進行了C919飛行演示，白色機身、藍綠塗裝的C919在航展舉辦地杜拜阿勒馬克圖姆國際機場上空平穩翱翔，劃出優美弧線。



在中國商飛展台，沙特阿拉伯阿迪爾航空公司工程主管阿里·扎赫拉尼告訴記者，他注意到C919參展，有意瞭解更多情況。他說，中國大飛機給國際航空市場帶來了新選擇，隨著運營經驗積累和更多航司採購，將有更好發展，“前景廣闊”。



在航展戶外展區，中國南航的C919客機靜態展示，頻頻迎來業內人士登機參觀。南航工作人員不時向訪客介紹C919客艙設計和運營情況。



巴基斯坦錫亞爾科特航空公司企業規劃高級主管達烏德·阿卜杜拉參觀後說，這款中國研製的客機具有新的設計理念和創新之處，雖然尚處推出初期階段，但“一定會給行業帶來新的活力，取得成功，並促進市場良性競爭”。