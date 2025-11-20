全球推進綠色發展　究竟誰在逆勢而動？

中評社北京11月20日電／據人民網報導，日前聯合國安理會氣候與安全問題公開會上，美國代表公然指責世界上大部分碳排放來自中國和其他發展中國家，甚至聲稱中國在清潔能源領域發展停滯。美國代表背離客觀事實，抹黑攻擊中國，實際出於兩方面考慮：一是為其退出《巴黎協定》尋找合理化依據，轉移國際社會對其不履行減排責任的批評；二是借機炒作“中國威脅論”，貶損中國形象，否定中國的努力與貢獻。美國這樣的企圖注定難以得逞。



事實勝於雄辯。中國在清潔能源開發與生態文明建設方面取得的成就有目共睹，絕非任何國家和個人憑主觀臆斷就能否定。中國站在對人類文明負責的高度，積極參與國際合作和全球治理，提出共建地球生命體的中國主張。習近平主席在2025年9月的聯合國氣候變化峰會上發表視頻致辭宣布中國新一輪國家自主貢獻，包括“到2035年，中國全經濟範圍溫室氣體淨排放量比峰值下降7%－10%”，彰顯中國負責任的大國擔當。



中國以不可動搖的決心推進實現“雙碳”承諾，深入開展碳排放管理。2024年中國的非化石能源消費占比達19.7%，出口的風電光伏產品累計為其他國家減少碳排放約41億噸，為全球低碳轉型作出重大貢獻。中國的可再生能源裝機與發電量全球領跑，截至2024年底，可再生能源發電量達3.46萬億千瓦時，占全社會用電量的35%，減排二氧化碳25億噸。“綠水青山就是金山銀山”的理念已深入人心，相關綠色產業與技術獲得長足發展。



低碳環保思潮影響力在全球不斷升溫，中國的綠色技術產品加速走向全球，為各國人民帶來實實在在的福祉。比亞迪的全球化進程已進入“量質雙升”的爆發期，截至2025年5月，比亞迪在歐洲五大核心市場－－英國、德國、法國、意大利、西班牙交出一份震撼答卷：單月銷量達10199輛，以6619輛的顯著優勢超越特斯拉。在素有“歐洲汽車橋頭堡”之稱的德國，比亞迪銷量同比飈升824%。這些數據不僅代表了中國先進綠色技術產品的強大實力，更是中國綠色發展成就的生動體現。



從可再生能源全球領跑，到綠色技術產品的國際突圍，中國的綠色發展實踐不僅改變了自身生態面貌，也成為國際社會公認的可持續發展典範。聯合國秘書長古特雷斯盛贊中國在加速綠色轉型方面的務實行動以及中國開發可再生能源的努力。聯合國前副秘書長兼環境規劃署前執行主任埃裡克·索爾海姆高度評價：“中國已打贏藍天保衛戰，這些成就僅用極短時間完成，令人驚艶。”

