駐日美軍基地擾民　地方法院判日政府賠款

中評社北京11月20日電／據新華社報導，日本橫濱地方法院19日就駐日美軍與日本海上自衛隊共用的神奈川縣厚木基地噪音問題作出判決，要求日本政府向周邊居民賠償約39億日元（1美元約合157日元）。



日本政府不管



這一噪音賠償訴訟由厚木基地周邊的大約8000名居民提起。橫濱地方法院當天認定，這一海軍航空基地的噪音“已造成超出社會生活可容忍限度的損害”。



判決指出，原告居住區域內測得的基地噪音參照世界衛生組織和日本環境省相關標準屬於較高水平，導致睡眠被幹擾等嚴重侵害。法院認為，即使考慮到基地性質，上述損害仍已超出可忍受範圍，構成對居民健康和生活環境的非法侵害。



判決後，原告方律師舩津丸健表示，儘管此前已有多次判決認定厚木基地噪音違法，但日本政府始終未採取根本性對策。



圍繞厚木基地噪音問題，另有原告團體自1976年起陸續提起訴訟，要求禁止基地軍機在夜間和淩晨飛行並索賠。在2024年11月的第五次訴訟中，法院未認可禁飛請求，但裁定日本政府就之前的噪音侵害向原告團體賠償約59億日元。本次訴訟的原告團體僅提出賠償要求。



污染問題嚴重



聯合國有毒物品和人權問題特別報告員馬科斯·奧雷利亞納日前發表一份報告指出，駐日美軍基地排放全氟和多氟烷基物質造成的污染問題“極其嚴重”，呼籲完善相關法律框架以保護民眾免受侵害。



去年11月，奧雷利亞納應沖繩縣政府邀請，前往位於該縣宜野灣市的普天間機場以及名護市邊野古地區等地，就美軍基地附近水體污染情況，與附近居民交流並出席相關研討會。他在後續提交至聯合國相關機構的調查報告中說，駐日美軍基地造成的水體污染問題“極其嚴重”。