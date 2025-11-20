美媒：白宮起草俄烏和談“28點”新計劃

中評社北京11月20日電／據新華社綜合美國媒體19日報導，特朗普政府正在嘗試重啟俄羅斯與烏克蘭的和平談判，已秘密起草一項結束俄烏衝突的“28點”新計劃，並同俄方展開深度討論。



美國阿克西奧斯新聞網站以美俄烏三國政府官員為消息源報導，美國中東問題特使威特科夫牽頭起草這項計劃，內容包括四大部分：烏克蘭和平、安全保障、歐洲安全、美俄和美烏未來關係。報導援引白宮官員稱，特朗普認為，如果各方展現出靈活性，就有機會結束俄烏衝突。美方已開始向歐洲方面介紹這一新計劃。



尚不清楚“28點”新計劃如何處理烏東部領土等爭議性問題。據阿克西奧斯新聞網站報導，俄羅斯負責對外投資和經濟合作事務的總統特別代表、俄主權財富基金主管德米特裡耶夫10月24日至26日到訪美國邁阿密市，與威特科夫等美方官員談了三天。



德米特裡耶夫17日接受這家媒體採訪時表示，新計劃的基本思路依循普京和特朗普今年8月在美國阿拉斯加州會晤時達成的原則，但“實際是一個更廣泛的框架”，旨在結束俄烏衝突，同時恢復美俄關係，並解決俄方安全關切。他對新計劃成功的可能性表示樂觀，稱“我們感覺俄方立場真的被聽到了”。



一名烏克蘭官員向阿克西奧斯新聞網站證實，烏克蘭國家安全與國防委員會秘書烏梅羅夫本周早些時候在邁阿密與威特科夫討論了該計劃。另據《華爾街日報》報導，美國陸軍部長丹尼爾·德里斯科爾和兩名四星上將19日抵達烏克蘭首都基輔，任務是代表特朗普尋求重啟俄烏和談，將與烏總統澤連斯基及烏軍方和工業界代表等會面，並計劃之後與俄羅斯官員會面。烏國防部長什梅加爾當天在社交媒體上發布了他與德里斯科爾握手的照片。



據美國《政治報》網站報導，美方起草“28點”計劃，並與俄方密商，而烏克蘭和美國的歐洲盟友似乎未能參與這一過程。白宮認為，澤連斯基因戰場形勢和政府腐敗醜聞受到巨大壓力，“最終將不得不接受這一計劃”。報導援引白宮高級官員稱，預計各方本月底前將就結束俄烏衝突的框架達成一致，甚至可能“最快就在本周”。



美俄領導人阿拉斯加會晤後，俄烏和談依舊陷入僵局。10月，俄方拒絕特朗普“就地停火”的建議，特朗普取消原定在匈牙利舉行的美俄領導人會晤，並制裁俄羅斯最大的兩家石油企業。