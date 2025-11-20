中沙青年文化交流活動成功舉辦

11月16日，深圳大學學生在沙特蘇爾坦親王大學校園內舉行的中沙青年文化交流活動上演奏二胡。（圖源：新華社） 中評社北京11月20日電／據新華社報導，由沙特蘇爾坦親王大學孔子學院和深圳大學青年赴沙實踐團聯合主辦的中沙青年文化交流活動近日在蘇爾坦親王大學校園內成功舉行。活動以藝術表演與文化體驗為紐帶，為中沙兩國青年搭建深入溝通、增進理解的友誼平台。



本次活動由蘇爾坦親王大學孔子學院與深圳大學外國語學院、體育學院和藝術學院聯合主辦，中國駐沙使館代表、蘇爾坦親王大學師生及沙特教育界代表等千餘人出席活動。



活動分為文化體驗區與舞台表演區兩大板塊。在文化體驗區，漢服試穿、漆扇製作、投壺、踢毽子、乒乓球互動等項目吸引了眾多沙特學生參與。學生們身著漢服拍照打卡，嘗試漆扇暈染工藝，體驗傳統遊戲的樂趣。深圳大學體育學院學生與沙特同學的乒乓球友誼賽尤為熱烈，引得現場歡呼聲不斷。



舞台表演區則帶來了一場視聽盛宴，二胡獨奏《賽馬》、民歌《茉莉花》、太極表演、舞蹈《千里江山圖》、京劇與現代音樂結合的《西京雁》，以及古箏獨奏《戰台風》等節目輪番登場，贏得觀眾陣陣掌聲。



不少沙特學生表示，這是他們第一次如此近距離地瞭解中國文化，深深感受到了中國文化的獨特魅力，希望未來有機會學習中文或赴華交流。



蘇爾坦親王大學繼續教育中心副主任阿卜杜勒·馬吉德·福贊告訴記者，“今天的活動是一段特別且極具啟發性的體驗，大家都充滿熱情，現場氛圍十分熱鬧。”他表示，這樣的交流活動為沙中兩國學生搭建起了溝通的橋梁，不僅拓寬了學生們的視野，也提升了他們的跨文化交流能力，加深了對彼此文化的理解。



蘇爾坦親王大學孔子學院中方院長張新穎表示，此次活動是蘇爾坦親王大學孔子學院與深圳大學合作框架下的重要成果。學院自2023年6月成立以來，持續推動中沙兩國高校間的師生交流與教育合作，每年組織中國大學生代表團赴沙開展文化交流活動，並協調沙特教育代表團赴華訪問培訓。