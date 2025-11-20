盧浮宮計劃加裝監控攝像頭100個

10月22日，安保人員在法國巴黎盧浮宮博物館外巡邏。（圖源：新華社） 中評社北京11月20日電／據新華社報導，法國盧浮宮博物館館長19日說，將在明年年底前為盧浮宮加裝100個監控攝像頭，作為上月驚世劫案後的安保補救措施之一。



館長洛朗絲·德卡爾當天在國民議會聽證會上披露上述舉措。她還說，盧浮宮將與巴黎警方加強合作，擬在盧浮宮地界內新設一個“配置先進的警察局”。



10月19日，4名蒙面人來到盧浮宮外，分工配合操作升降裝置，從建築物外部陽台潛入室內，數分鐘內劫走9件珍貴珠寶，後逃出盧浮宮。目前已有4名嫌疑人受到指控，但除了一頂被劫匪掉落的皇冠當天被找到，其餘8件被盜藏品至今下落不明。



這場劫案暴露盧浮宮安保薄弱問題。法國審計法院本月6日發布的報告顯示，截至2024年，盧浮宮僅有39%的房間安裝了監控攝像頭。報告說，博物館安保系統升級工程進展緩慢，預計要到2032年才能完成，部分原因是博物館花費太多資金購買藝術品而忽略了基礎設施建設。



但德卡爾在國民議會上反駁了這種說法。她說：“我對這些收購行為負全責，這些購入的藝術品是我們國家和本館的驕傲。不應認為盧浮宮的（安保）工作與豐富國家收藏是競爭關係。”