特朗普簽署法案　要求公開愛潑斯坦案文件

中評社北京11月20日電／據新華社報導，美國總統特朗普19日宣布，他已經簽署要求司法部公開已故富商傑弗裡·愛潑斯坦相關案件文件的法案。



特朗普在社交媒體發文說：“關於民主黨人和他們與愛潑斯坦關聯的真相或許很快就能揭曉，因為我已經簽署了法案來公開愛潑斯坦的文件!”特朗普在帖文中再次抨擊民主黨人與愛潑斯坦有“密切聯繫”，稱愛潑斯坦事件對民主黨人的影響遠大於對共和黨人的影響。



此前，這一法案先後在眾議院和參議院獲得通過。根據眾議院網站文件，法案要求司法部公布其掌握的所有與愛潑斯坦案調查和起訴有關的非機密記錄、文件、通信和調查材料；允許司法部保留某些信息，如受害者個人信息以及可能影響正在進行的調查的材料。



參議院民主黨領袖舒默18日在參議院發言中指責特朗普試圖掩蓋愛潑斯坦文件的真相：“這不是民主黨與共和黨之爭，也不是國會與總統之爭。這是為了讓美國人民獲得他們一直渴望的透明度。這是為了讓傑弗裡·愛潑斯坦圈子中的所有相關人員負起責任。”



愛潑斯坦與大批美國政商名流交往密切，因涉嫌性犯罪被捕後，2019年8月死於獄中，被判定為“自殺”。美國司法部和聯邦調查局今年7月7日發布備忘錄，認定沒有可信證據表明愛潑斯坦掌握一份用於勒索知名人士的“客戶名單”、沒有證據表明愛潑斯坦死於謀殺，並表示今後不會發布更多愛潑斯坦案文件。



近來，共和黨內部因是否支持公開愛潑斯坦案文件產生分裂。16日，特朗普一反先前立場，呼籲共和黨眾議員投票支持公開愛潑斯坦案文件，稱“我們沒什麼可隱藏的”。多家媒體分析認為，特朗普的態度之所以出現180度大轉變，是因為不少共和黨籍眾議員不顧黨內高層指令，願意投票支持公開愛潑斯坦案文件。