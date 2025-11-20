敘利亞譴責以總理“非法訪問”敘南部地區

中評社北京11月20日電／據新華社報導，敘利亞過渡政府外交部19日發表聲明，“以最強烈措辭”譴責以色列總理內塔尼亞胡等人當天“非法訪問”被以軍占領的敘南部地區。



聲明說，這一行為嚴重侵犯敘利亞主權和領土完整，是以色列企圖“強加既成事實”的又一例證，違反聯合國安理會相關決議。敘方重申，堅決要求以色列從敘領土撤軍，“以色列占領當局”在敘南部採取的一切措施均屬無效，不具有任何國際法效力。



聲明呼籲國際社會承擔起責任，制止以色列行徑，迫使其從敘南部完全撤軍。



以色列總理府19日說，內塔尼亞胡當天在以國防部長、外交部長和國防軍總參謀長等政軍高級官員陪同下“視察”戈蘭高地的軍事緩衝區。內塔尼亞胡在緩衝區內一處以軍前哨與士兵談話時說，以色列“高度重視”在該地區的防禦和進攻能力，這有助於保護敘利亞境內的“德魯茲盟友”和以色列北部邊境安全。



戈蘭高地是敘利亞西南部一塊狹長地帶。以色列在1967年第三次中東戰爭中占領這一戰略要地的大部分地區，並於1981年單方面宣布吞並戈蘭高地以控區。國際社會不承認以色列對戈蘭高地擁有主權。



根據1974年兩國簽訂的《部隊脫離接觸協議》，敘以雙方在戈蘭高地東側設立軍事緩衝區，聯合國脫離接觸觀察員部隊在緩衝區內行動，持續監督以敘停火。去年12月敘利亞政局劇變後，以色列以“自衛”為由，出兵占領戈蘭高地緩衝區並進一步侵占毗鄰地區，堅稱要在同敘方達成“確保以色列安全”的新協議後才會撤軍。



以色列還尋求與占敘南部蘇韋達省人口多數的德魯茲人合作，在敘南部建立所謂“防禦區”，並公開要求蘇韋達等敘南部三省“徹底非軍事化”。今年7月，蘇韋達省一度爆發衝突，以色列多次空襲敘方目標。



據敘利亞媒體報導，在美國等方面斡旋下，敘以雙方過去數月舉行多次談判，尋求達成一份新的安全協議。